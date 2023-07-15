Новый, 508-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной ночной атаке украинских беспилотников на Севастополь, которую отразили российские военные. Один из дронов сбили над морем, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы, два надводных БПЛА уничтожили на внешнем рейде, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекращено, сообщил городской департамент транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо известил, что в боях у Антоновского моста Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми по меньшей мере 100 человек личного состава. По его словам, ВС РФ применяли тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и ракетный комплекс «Искандер». Это позволило зачистить от ВСУ и полностью взять под контроль самый важный участок у моста.

В районе Серебрянского лесничества (ЛНР) подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины потеряли один танк, боевую бронированную машину и боевую машину пехоты, а также понесли существенные потери в личном составе.

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