Севастополь, 16 июля, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Российский флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом 16 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Как уточнил Развожаев, украинские беспилотники предприняли атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Атака была продолжительной и массированной, но российские военные успешно отработали все цели над морем и на подходе к бухте.

«Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — уточнил губернатор Севастополя.

Развожаев отметил, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, российские военные «уверенно и спокойно» отразили атаку беспилотников на Севастополь. Губернатор выразил благодарность военным за службу от имени всех севастопольцев.

«Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации», — добавил Развожаев.

Ранее ИА Регнум сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на Севастополь. БПЛА атаковали город в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.