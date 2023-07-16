Рославль, Смоленская область, 16 июля, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Злоумышленник проник в дом и напал на мужчину и женщину в деревне Коски Смоленской области, возбуждено дело о покушении на убийство. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По предварительной информации, утром 15 июля неустановленный злоумышленник проник на территорию частного домовладения в деревне Коски Рославльского района. Неизвестный причинил телесные повреждения проживающей там семейной паре. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить личность злоумышленника. Следователи Рославльского межрайонного следственного отдела СУ СК по региону возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь людей по статье о покушении на убийство двух лиц. Проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что прокуратура Октябрьского района Пермского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по статье о покушении на убийство после того, как подросток облил горючей жидкостью и поджёг 15-летнюю девочку.

По версии следствия, потерпевшая на почве конфликта со своим несовершеннолетним знакомым, получила тяжёлые ожоги.