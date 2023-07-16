Луганск, 16 июля, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Центр» Вооружённых сил России отбили четыре атаки подразделений ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 21-й и 67-й механизированных бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск», — приводит РИА Новости слова Савчука.

В результате боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли один танк, боевую бронированную машину и боевую машины пехоты, а также понесли существенные потери в личном составе.

Кроме того, экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» на краснолиманском направлении поразили два опорных пункта ВСУ и пять районов скопления живой силы.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины одновременно попытались осуществить наступательные действия в районах Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки. По его словам, ВС России успешно отразили порядка пяти атак противника.