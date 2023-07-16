Колорадо, США, 16 июля, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Мумифицированные останки троих человек без следов насилия на них обнаружили туристы в районе Скалистых гор в американском штате Колорадо. Об этом 15 июля сообщил телеканал CBS.

Карта Скалистых гор

Как рассказал окружной шериф Ганнисон Мерди, первым обнаружил одно из тел турист в отдалённой лесистой местности. Прибывшие по вызову представители властей обыскали местность и нашли ещё два мумифицированных тела на небольшом кемпинге.

На месте происшествия были обнаружены палатка, кострище с навесом над ним и личные вещи. Палатка была плотно застёгнута на молнию, в ней были найдены два тела, ещё одно находилось снаружи.

Заместитель шерифа Джош Эш рассказал телеканалу, что на месте происшествия следователи не нашли никаких признаков возможного преступления, оружие обнаружено не было, признаки насилия на телах отсутствовали.

«Замерзли ли они насмерть зимой или умерли в результате сочетания голода и обморожения, вот на что это действительно похоже», — указал Мерди, отметив, что точная причина смерти будет установлена в результате судмедэкспертизы.

Предварительно, судя по сильной мумификации, тела находились на кемпинге с прошлой зимы или осени. Местные правоохранители начали мероприятия по установлению личностей погибших, следователи изучают сообщения о без вести пропавших в этой местности. Результатов пока нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, человеческое тело обнаружено в районе Маунт-Болди, или Лысой горы, в Калифорнии, где в январе пропал 65-летний британский актёр Джулиан Сэндс.

Джулиан Сэндс, известный участием в таких фильмах, как «Комната с видом» и «Чернокнижник», пропал в районе Маунт-Болди 13 января. Он решил подняться на горный пик высотой 3000 метров и не вернулся.