Баку, 16 июля, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о готовности ЕС помочь с финансированием и строительством железнодорожного сообщения между странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Необходимо незамедлительно приступить к строительству железнодорожного сообщения. ЕС будет готов оказать финансовое содействие», — сказал Мишель в беседе с журналистами 15 июля.

Как передавало ИА Регнум, по итогам переговоров с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым Шарль Мишель также призвал разблокировать Лачинский коридор. При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация остаётся нестабильной.

По его словам, азербайджанская сторона показала готовность организовать поставки гуманитарных грузов через Агдам для удовлетворения потребностей населения.