Вашингтон, 16 июля, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Грибы, известные своим галлюциногенным эффектом, попробовала министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай. Об этом 15 июля сообщает телеканал CNN.

US Department of the Treasury Министр финансов США Джанет Йеллен

По данным телеканала, после приземления в аэропорту Пекина, министр финансов США отправилась со своей командой в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочих блюд заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. Эту информацию подтвердил телеканалу помощник главы американского минфина, добавив, что Йеллен осталась довольна кухней ресторана.

Как рассказал телеканалу профессор института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питер Мортимер, грибы Lanmaoa являются местной разновидностью, они произрастают в провинции Юньнань и считаются ядовитыми, так как могут вызывать галлюцинации у тех, кто решит ими полакомиться. При этом эксперт отметил, что учёным до настоящего времени не удалось определить и выделить тот компонент в составе гриба, который вызывает галлюцинации.

При этом в Китае грибы Lanmaoa asiatica являются деликатесом и считается, что они не вызовут никаких побочных эффектов, если приготовлены правильно. В ресторане, где Йеллен заказывала грибы, заверили, что все блюда из них были приготовлены качественно и профессионально, в полном соответствии с опробованной рецептурой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США раскритиковали министра финансов Йеллен за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. Глава минфина США оживлённо и часто кланялась во время рукопожатия с китайским представителем. При этом Лифэн не ответил Йеллен взаимностью.

Глава американского минфина 6–9 июля находилась в Китае с официальным визитом. Ранее она заявила, что китайским организациям не стоит помогать России в обходе санкций и оказывать материальную поддержку.