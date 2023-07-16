Анкара, 16 июля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Турция поддерживает расширение НАТО исключительно для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, заявил глава управления по связям администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Турция никогда не чуралась самых сложных операция альянса в разных уголках мира. Вов сё более нестабильном мире, полном угроз… Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО», — написал Алтун в статье для журнала Middle East Eye.

Он подчеркнул, что расширение военно-политического блока является ключом к мировой стабильности. По его словам, Турция продолжит оставаться важным партнёром в новых инициативах НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Турция согласилась ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. По данным телеканала CNN Türk, соответствующее заявление в случае одобрения заявки подпишет Реджеп Тайип Эрдоган.

Позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал согласие Турции на вступление Швеции в НАТО, отметив, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад. По его словам, российская сторона, несмотря на разногласия, проложит выстраивать отношения.

7 июля президент Турции Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит предпринимать действия, направленные на урегулирование украинского конфликта.