Бангкок, 16 июля, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с соотечественниками на таиландском острове Пхукет отметил значение нового генерального консульства, открытого в субботу, 15 июля, в столице провинции.

Mid.ru Сергей Лавров

«Дорогие друзья, очень приятно всегда вас видеть, и ощущать, что наша культура, наши традиции, язык, песни, танцы востребованы во всех уголках мира. Очень радостно, что Таиланд — одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

На встрече с россиянами Сергей Лавров подчеркнул, что открытие генерального консульства в Пхукете позволит россиянам, находящимся в южной части Таиланда, квалифицированную защиту прав, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля в комплексе Royal Phuket Marina на острове Пхукет в Таиланде открылось генконсульство России. В церемонии открытия принял участие глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, событие является одним из шагов, направленных на расширение дипломатического присутствия России в странах Юго-Восточной Азии.