Харьков, Украина, 16 июля, 2023, 03:28 — ИА Регнум. В Харькове на востоке Украины в ночь на 16 июля произошли несколько мощных взрывов. Об этом сообщило агентство Укринформ. Ранее в регионе было объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

После полуночи воздушную тревогу также объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, а также в районах Донецкой Народной Республики, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля по состоянию на 21:52 по московскому времени сигналы воздушной тревоги прозвучали в восьми регионах Украины — в Полтавской, Сумской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской и Запорожской областей.