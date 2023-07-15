Триполи, 16 июля, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Одни из крупнейших нефтяных месторождений Ливии в субботу, 15 июля, возобновили производство сырья. Об этом сообщил представитель администрации Эш-Шарары в эфире телеканала Al Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Добыча нефти на двух крупнейших в стране месторождениях возобновилась после освобождения бывшего министра финансов страны Фараджи Буматари», — сказал представитель.

Он подчеркнул, что уже достигнут уровень добычи объёмом 30 тысяч баррелей в сутки от планируемых 290 тысяч баррелей. Он подчеркнул, что максимальных мощностей достигнут уже в воскресенье.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2023 года страны ОПЕК договорились о наращивании объёмов добычи нефти на 117 тысяч баррелей в сутки, до 28,924 миллиона баррелей в сутки. Добычу нарастили все страны — члены организации, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы.