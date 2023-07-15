Омск, 16 июля, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Пожар на крыше жилого пятиэтажного дома ликвидировали спасатели в Омске. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Ликвидация пожара объявлена в 03:41 по местному времени (00:41 мск). Общая площадь горения составила 1125 кв. метров. К тушению пожара привлекались 73 человека и 20 единиц техники. Работало 11 звеньев газодымозащитной службы. Пострадавших в результате пожара нет.

Информация о возгорании поступила в 23:22 по местному времени (20:22 мск). Пожар произошёл в многоквартирном пятиэтажном доме, расположенном по адресу Бульвар Победы, 3. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил кровлю и чердак здания.

Из дома были эвакуированы 60 жильцов, ещё трое были спасены. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Отмечается, что в городе непосредственно перед возгоранием прошёл дождь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Омске ликвидировано открытое горение на кровле пятиэтажного жилого дома. Пострадавших в результате пожара нет. Решается вопрос о размещении жителей дома.