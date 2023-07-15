Донецк, 16 июля, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 181 единицу различных боеприпасов. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из ударного БПЛА, артиллерии 155 мм, на горловском — 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском — 5 обстрелов из артиллерии 155 мм», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под огнём артиллерии ВСУ оказались Донецк (Куйбышевский, Петровский, Киевский, Кировский и Ворошиловский районы), Горловка, Ясиноватский район, Макеевка и Старомихайловка.

В результате обстрелов пострадали два человека, жилые домостроения или объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля в Докучаевске (ДНР) из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал пожилой мужчина.