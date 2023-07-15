Вашингтон, 16 июля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. В случае прямого военного конфликта с Вашингтоном Москва направит в Атлантический и Тихий океаны атомный подводный флот, способный уничтожить США. Такое заявление сделал 15 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

«Если мы начнем войну с Россией, <…> самое глупое, что мы можем сделать, — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот», — указал полковник Макгрегор.

При этом, по словам Макгрегора, США не смогут противодействовать российскому флоту, так как значительная часть атомных подводных лодок страны находится на ремонте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным агентства Bloomberg, около 40% военных подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США оказались в нерабочем состоянии. 18 из 49 атомных субмарин находятся на ремонте из-за задержек на верфях.

В то же время обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес указал, что всего один новейший российский ядерный комплекс «Посейдон» (беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой) может уничтожить одновременно несколько штатов Америки.

Российская атомная подводная лодка «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение в 2023 году. Ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой, после её взрыва образуется цунами высотой до 500 метров, которое обрушиваются на прибрежные города. «Посейдон» имеет почти неограниченный радиус действия, что осложняет его перехват обычными ракетами, обладающими ограниченной дальностью.