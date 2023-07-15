Техас, США, 16 июля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Американская компания по производству электромобилей Tesla опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter фотографию первого электрического пикапа Cybertruck, собранного на одном из заводов Tesla в Техасе.

Automobile Italia Логотип Tesla

«Первый Cybertruck построен на «Гига Техас»!» — говорится в сопровождающем сообщении.

Прототип Cybertruck компания представила ещё в 2019 году. Основатель Tesla Илон Маск на презентации в Лос-Анджелесе рассказал подробности о технических характеристиках пикапа. По его словам, корпус Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание малокалиберной пули.

Изначально старт производства планировался на 2021 год, однако дату дважды переносили. Илон Маск объяснил это необходимостью доработать технические характеристики электромобиля, чтобы сделать его более привлекательным для потенциальных клиентов.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Илон Маск анонсировал создание компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта. Согласно данным с сайта проекта, xAI будет являться отдельной компанией, при этом тесно сотрудничающей с Tesla и X Corp.