Керчь, Крым, 16 июля, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Затор из 288 автомобилей сохранился к вечеру 15 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

На 00:00 мск в очереди со стороны Тамани остаются 288 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи затруднений не наблюдается.

При этом в 23:00 мск в очереди со стороны Краснодарского края оставалось 370 автомобилей.

Заторы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани начали образовываться 1 июля в связи с началом активного туристического сезона. При этом авиасообщение с полуостровом закрыто, а после теракта 8 октября текущего года при въезде на мост проводится досмотр всех транспортных средств.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к вечеру 14 июля заторов на подъездах к Крымскому мосту не наблюдалось, но уже в 07:00 мск 15 июля со стороны Краснодарского края образовалась очередь из 304 автомобилей.

Максимальная очередь 15 июля у Крымского моста образовалась со стороны Керчи в 14:00 мск, на подъезде к мосту скопилось 600 автомобилей, время ожидания составляло около двух часов. Со стороны Тамани в этот момент затора не наблюдалось.