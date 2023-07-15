Ниамей, 16 июля, 2023, 00:06 — ИА Регнум. В результате нападения на группу правоохранителей в нигере, предположительно, со стороны боевиков, погибли по меньшей мере пять человек, в том числе и офицер полиции. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило агентство Agence France-Presse.

Полиция Нигерии

«Пятеро убиты в результате предполагаемого нападения джихадистов в Нигере. <…> Офицер полиции и четверо гражданских лиц были убиты в результате террористического акта на юго-западе страны», — сообщило агентство.

По данным AFP, террористический акт произошёл в пятницу днём недалеко от границы с Буркина-Фасо, а целью нападения стала сопровождающая колонну группа полиции. Помимо пятерых погибших, ещё 19 человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня Agence France-Presse со ссылкой на свои источники сообщило о нападении боевиков в центральной части Буркина-Фасо, в результате которого погибли по меньшей мере 30 военнослужащих. По информации источника, главной целью атаки боевиков стал отряд VDP.