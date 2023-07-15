Лондон, 15 июля, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании сообщило, что на данный момент в стране в рамках операции «Интерфлекс» удалось завершить подготовку 18 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Операция «Интерфлекс», осуществляемая под руководством Великобритании пехотная подготовка украинских добровольцев, к настоящему времени подготовки 18 тысяч новобранцев», — рассказало оборонное ведомство на своей странице в социальной сети Twitter.

В минобороны подчеркнули, что операция по обучению украинских военнослужащих была запущена 26 июня 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о завершении обучения 24 тысяч украинских военнослужащих на территории европейских государств.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что французские военные инструкторы обучили две тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины на краткосрочных курсах, которые длились от трёх недель до двух месяцев.