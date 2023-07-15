Штат Джорджия, США, 15 июля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в американском штате Джорджия. Об этом 15 июля сообщает телеканал CBS.

TRACIE VAN AUKEN/EPA/ТАСС

Уточняется, что неизвестный открыл стрельбу по людям в городе Хэмптон, округ Генри. Город расположен в 65 км на юг от Атланты. Предполагаемый злоумышленник находится на свободе, его розыском занимается полиция.

Как рассказала пресс-секретарь правительства округа Мелисса Робинсон, в результате массовой стрельбы погибли как минимум четыре человека. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нью-Йорке в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере, один человек погиб, трое пострадали. Полицейские задержали 21-летнего мужчину, устроившего стрельбу, действия злоумышленника названы случайными.

Также сообщалось о стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо. Президент США Джозеф Байден после стрельбы в Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек, заявил, что в стране необходимо ужесточить контроль над огнестрельным оружием и запретить продажу штурмового оружия.