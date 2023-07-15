Киев, 15 июля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в восьми областях Украины. Об этом 15 июля свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА Регнум

По состоянию на 21:52 мск воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. В 22:11 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черкасской области.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсонской области и в городе Запорожье, оккупированном Украиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 15 июля во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье точечным ударом был уничтожен военный склад ВСУ.

Также в ночь на 13 июля в Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов. При этом на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей, действовал режим воздушной тревоги.