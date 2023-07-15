Ереван, 15 июля, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал стороны конфликта разблокировать Лачинский коридор.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Мы обсудили положение армянского населения Карабаха и ситуацию вокруг Лачинского коридора. Нынешняя ситуация явно нестабильна… Я подчеркнул необходимость открытия Лачинского коридора», — сказал Мишель в беседе с журналистами 15 июля по итогам прошедших переговоров.

Кроме того, глава Евросовета отметил готовность азербайджанского стороны организовать поставки гуманитарных грузов через Агдам для удовлетворения потребностей населения.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона с уважением относится к решению Армении о признании Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

В 2022 году Азербайджан и Армения при посредничестве Российской Федерации, Соединённых Штатов Америки и ЕС приступили к обсуждению условий мирного договора. По итогам переговоров в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что стороны должны признать территориальную целостность друг друга.