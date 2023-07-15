Зеленогорск, Санкт-Петербург, 15 июля, 2023, 22:17 — ИА Регнум. В Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга неизвестная собака прокусила ребёнку лицо и шею. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«В полицию Курортного района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что к ним обратилась мама с девятилетним мальчиком, которого в городе Зеленогорске в лицо и шею укусила чужая собака», — говорится в распространённом сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 12 июля около дома на Горной улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящий момент пострадавший ребёнок находится в детской больнице Зеленогорска, а его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля в Чеченской Республике произошёл инцидент с нападением сторожевой собаки на девятилетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе следственного управления республиканского СК, трагедия произошла в станице Первомайской Грозненского района, школьница скончалась на месте от полученных травм.