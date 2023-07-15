Вашингтон, 15 июля, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб США «Интер Майами» подписал контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба команды.

Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press Лионель Месси

«Я очень взволнован перед следующим шагом в своей карьере. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить потрясающий проект», — заявил футболист.

Месси отметил, что главная идея состоит в том, чтобы сообща с командой достигать поставленных целей. Он заявил, что очень хочет помогать своей новой команде.

Сообщается, что срок договора рассчитан до конца сезона 2025 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Месси в «Интер Майами» пообещали $60 млн в год. Презентацию аргентинца и испанского полузащитника Серхио Бускетса клуб запланировал провести 16 июля. «Интер Майами» хочет извлечь максимум прибыли из мероприятия, поэтому расширяет трибуны своего 18-тысячного стадиона ещё на 3 тысячи мест.

О переходе форварда в США из французского «Пари Сен-Жермен» стало известно 7 июня. За парижскую команду Месси выступал с лета 2021 года и провёл в её составе 74 матча, забил 32 гола и выполнил 35 голевых передач. Дважды аргентинец стал чемпионом Франции и единожды выиграл суперкубок страны.

Форварду 36 лет. За свой родной клуб, «Барселону», Месси играл с 2003 по 2021 год. 10 раз Месси становился чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, по несколько раз побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В 2021 году Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года.