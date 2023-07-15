Москва, 15 июля, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак планирует усилить меры безопасности после сообщения о покушении 15 июля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Ксения Собчак

«К информации отнеслась серьезно. Уже имела детальный разговор со своей службой безопасности, наверное, буду её усиливать, ставить дополнительные камеры», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля ФСБ сообщила о предотвращении готовившегося СБУ покушения на Собчак и главного редактора информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Украинские спецслужбы пообещали исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство. Подозреваемых — членов неонацистской группировки «Параграф-88» — задержали в Москве и Рязанской области. Злоумышленники провели разведку по адресам работы и проживания журналисток.

При задержании у членов группировки изъяли автомат Калашникова с патронами, а также кастеты, наручники, резиновые дубинки и холодное оружие. Как рассказал один из задержанных, 18-летний москвич Михаил Балашов, группировку организовал он и вовлёк в неё несовершеннолетних участников.

Группировка занималась нападениями на людей «неславянской внешности». В определённый момент с Балашовым связался представитель СБУ и предложил поджигать релейные шкафы на территории России, а затем — совершить заказное убийство Симоньян и Собчак. Позднее суд арестовал готовивших покушение.