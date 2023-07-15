Москва, 15 июля, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Командир батальона формирования «Каскад» с позывным Зима рассказал, что на угледарском направлении в зоне спецоперации пропала западная техника, которую ранее в большом количестве использовали украинские войска. Как он отметил 15 июля, ВСУ с её помощью предпринимали попытки прорывов в районе Новодонецкого.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Чувствуется, что противник выдыхается. Анализируя прошедший месяц боевых действий, мы все прекрасно видим, что первые недели-полторы противник использовал иностранную технику для продвижения. Тактика действия была на бронетехнике подъехать, высадить десант, прорваться. После того, как они понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем», — рассказал Зима РИА Новости.

По его словам, сейчас ситуация на угледарском направлении остаётся сложной, ВСУ пытаются бить артиллерией по всей глубине обороны, но российские войска успешно пресекают это в ходе контрбатарейной борьбы. Зима отметил, что боевики активно ведут разведку, но бойцы ВС России их ликвидируют.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 6 июля сообщил, что российские войска продвинулись на 300 м в лесопосадках на угледарском направлении. Он отметил, что продвижение состоялось несмотря на активные действия ВСУ.

Также ИА Регнум сообщало о захвате российскими военными на угледарском направлении планшета ВСУ, который использовался для координации действий войск. Командир с позывным Русский пояснил, что с помощью системы «Крапива» украинские войска в режиме реального времени делали на карте отметки, которые видели все пользователи системы. Всё, что считали важным украинские солдаты, они сразу распространяли между всеми подразделениями на этом направлении.