Красногорск, 15 июля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Момент массовой аварии на 20-м километре Минского шоссе, где грузовой автомобиль из-за технической неисправности протаранил 15 автомобилей, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео Автомобиль, пострадавший при массовой аварии на 20-м километре Минского шоссе

«Три человека госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, как грузовик на скорости въехал в ряд машин.

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Как сообщало ИА Регнум, авария произошла 15 июля на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь» в направлении российской столицы около 15:30 мск. По предварительной информации, водитель грузовика марки Scania из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП пострадали три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что движение по трассе затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.