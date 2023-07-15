Белгород, 15 июля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, сообщил 15 июля в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Александр Рюмин/ТАСС

«Сбиты две воздушные цели на подлете к городу», — заявил он.

Гладков добавил, что оперативные службы уточняют последствия атаки на земле.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над Токмаком в Запорожской области. В оперативных службах уточнили, что очередную попытку обстрела города Токмака совершили украинские военные около 18:00 мск.