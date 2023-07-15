Вашингтон, 15 июля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. США и Япония дольше года разрабатывают план на случай возможного вторжения Китая на Тайвань, сообщило 15 июля издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум

В статье отмечается, что в настоящий момент остаётся неясным, примет ли когда-то Токио непосредственное участие в конфликте. Но Вашингтон, в свою очередь, хочет вовлечь его в противодействие Пекину. Япония при этом не спешит давать конкретных обещаний.

Сообщается, что Вашингтон ожидает от Токио «большей ясности», так как он может предоставить американским военным топливо. Кроме того, издание отметило, что у Вашингтона и Токио есть «совместные планы обороны».

Ранее начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что на сегодняшний день признаков возможного военного конфликта в районе Тайваня нет. В то же время военный отметил, что он серьёзно относится к данным разведки США о том, что Китай к 2027 году может попытаться установить контроль над островом методом силы. Гилдей указал на важность быть готовыми ответить в случае начала конфликта в любой момент. Министр обороны США Ллойд Остин позднее заявил, что Соединённым Штатам нужно быть готовыми к вооружённому противостоянию с Китаем из-за Тайваня, но назвать эту угрозу неминуемой нельзя. Он указал, что к этой угрозе США должны быть готовы всегда.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля минобороны Китая заявило, что новые поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не учитывает ключевые озабоченности Пекина и вмешивается во внутренние дела Китая. Также минобороны КНР выразило решительный протест из-за поставок американских вооружений в тайваньский регион. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не поддерживает независимость Тайваня и не собирается менять «систему Китая». Он рассказал об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.