Казань, 15 июля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. «Зенит» победил ЦСКА и в рекордный восьмой раз завоевал Суперкубок России. Победный матч петербургский ФК провёл в субботу, 15 мая.

Сергей Бобылев/ТАСС Игрок ФКЗенит» Малком радуется забитому во время пенальти голу

Игра состоялась на «Ак Барс—Арене» в Казани. Основное время закончилось со счётом 0—0. Серия пенальти ознаменовалась победой «Зенита», забившего 5 мячей. Решающий гол реализовал защитник Роберт Ренан.

«Зенит» побеждал в Суперкубке в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах. Нынешний оппонент «сине-бело-голубых» ЦСКА одерживал победы в турнире семь раз — в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. Клуб повторил рекорд РПЛ по досрочным победам, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата. Церемония награждения состоялась после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 2:2, на стадионе на Крестовском острове.

За бурное празднование игроков «Зенита» зарегистрировали дело об административном правонарушении за проведение «чемпионского парада» в Санкт-Петербурге. 13 мая «Зенит» организовал массовое мероприятие и собрал не менее 1 тыс. фанатов, что, как заявили в Объединённой пресс-службе судов, привело к нарушению общественного порядка и навредило зелёным насаждениям, так как участники встречи передвигались по газонам и бросали на них пиротехнику.

Перед игрой «Зенита» и ЦСКА полицейские задержали в Казани более 30 фанатов, ехавших на матч. Они жгли фаеры в вагоне поезда и нарушали общественный порядок. В отдел полиции доставили 35 болельщиков. В их отношении возбудили дела о хулиганстве.