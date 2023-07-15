Москва, 15 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы отправил под стражу шестерых фигурантов дела о покушении на главного редактора информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба инстанции.

ФСБ РФ/РИА Новости Сотрудники ФСБ РФ во время задержания подозреваемого в попытке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян

«Ходатайства следователя в отношении <…> обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023», — сообщили в пресс-службе суда.

По статье УК «Хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия» фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля ФСБ сообщила о предотвращении готовившегося СБУ покушения на Симоньян и Собчак. Украинские спецслужбы пообещали исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Подозреваемых — членов неонацистской группировки «Параграф-88» — задержали в Москве и Рязанской области. Злоумышленники провели разведку по адресам работы и проживания журналисток.

При задержании у членов группировки изъяли автомат Калашникова с патронами, а также кастеты, наручники, резиновые дубинки и холодное оружие.

Как рассказал один из задержанных, 18-летний москвич Михаил Балашов, группировку организовал он и вовлёк в неё несовершеннолетних участников.

Группировка занималась нападениями на людей «неславянской внешности». В определённый момент с Балашовым связался представитель СБУ и предложил поджигать релейные шкафы на территории России, а затем — совершить заказное убийство Симоньян и Собчак.