Токмак, Запорожская область, 15 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету над Токмаком в Запорожской области, сообщили 15 июля журналистам в оперативных службах региона.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Российская система ПВО отработала в Токмаке», — говорится в сообщении.

В оперативных службах пояснили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не прекращают попытки атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Очередную попытку обстрела города Токмака совершили украинские военные около 18:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля врио главы губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский военный самолёт СУ-27 в посёлке Любимовка, а также две ракеты Storm Shadow ВСУ, выпущенные по Мелитополю и Бердянску. Он добавил, что, согласно полученным разведданным, ВСУ намерены перебросить силы в район Пятихаток.