Махачкала, 15 июля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Военный из Дагестана Руслан Халидов спас трёх офицеров в зоне спецоперации, несмотря на тяжелое ранение и контузию, сообщила в Telegram-канале администрация Рутульского района республики.

Кадр из видео Военный из Дагестана Руслан Халидов (справа)

«Боец, позывной Лакец, из села Верхний Катрух, Халидов Руслан Уруджевич, спас трех офицеров Внутренних войск России», — говорится в сообщении.

Раненный в шею и контуженный российский боец вывез из точки боя и довёл до медицинского пункта трёх офицеров.

На опубликованном администрацией видео один из спасённых офицеров обнимает Халидова, благодарит его за спасение и называет настоящим героем.

Как сообщало 15 июля ИА Регнум, российский пехотинец с позывным Тапок под Кременной пленил трёх украинских солдат, притворившись их сослуживцем. В одну из ночей российские военные пошли на штурм украинского опорного пункта. Тогда российский боец залез в уже занятый опорник ВСУ и не растерявшись начал говорить на украинском языке. За взятие в плен троих бойцов Вооружённых сил Украины российского бойца наградили орденом Мужества.