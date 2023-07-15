Сумы, Украина, 15 июля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. На Украине началась массовая эвакуация жителей приграничной с Россией Сумской области. 15 июля из Сум в Киев отправился первый ежедневный поезд.

Сообщается, что жителям Сум предоставят выплаты по три тысячи гривен для детей и инвалидов и по две тысячи оставшимся.

«Всех желающих, как заявляют в Киевской ОВА, будут размещать в модульном городке в Вышгородском районе», — сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Киев готовится сдать Сумы и Харьков. Он заявил о начале эвакуации крупных местных предприятий укреплении ВСУ второй линии обороны.

Кроме того, 29 июня командование ВСУ призвало эвакуироваться население Сумской области, проживающее в приграничных с Россией районах. Это направление назвали «наиболее опасным».