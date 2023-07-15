Москва, 15 июля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, говоря о предотвращении покушения на неё, назвала три вещи, которые, по её мнению, страшнее смерти — это предательство, позор и жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян

«Есть вещи страшнее смерти: позор страшнее смерти, предательство страшнее смерти, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти», — сказала Симоньян в комментарии RT.

Она также пожелала ребятам, которых арестовали, это понять, чтобы у них осталось в жизни время загладить это всё и постараться построить её по-новому.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на Симоньян и журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Подготовку покушений вели украинские спецслужбы. Как сообщили в ФСБ, неонацистов из группировки «Параграф-88» задержали в Москве и Рязанской области. Они осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли оружие, патроны, дубинки, ножи, кастеты и наручники. Служба безопасности Украины пообещала им по 1,5 млн рублей за каждое убийство. Следствие ходатайствовало об аресте задержанных по подозрению в покушении. При этом среди подозреваемых оказались лица, не достигшие 18-летнего возраста.

Симоньян прокомментировала сорванное покушение украинских спецслужб, выразив солидарность с сотрудниками правоохранительных ведомств.

Попытка покушения спецслужбами Украины на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак в очередной раз показывает террористическую сущность Киева. Так прокомментировала подготовку СБУ убийства журналистов официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что Симоньян регулярно получает угрозы в свой адрес, её внесли во все списки Киева и это не первое предотвращённое покушение на неё.