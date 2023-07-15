Вашингтон, 15 июля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Режиссёр «Титаника» Джеймс Кэмерон опроверг сообщения СМИ о желании снять фильм про трагедию затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». 15 июля он заявил в своём Twitter, что информация не соответствует действительности.

Global Look Press/OceanGate/Keystone Press Agency Батискаф «Титан»

«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи, но сейчас хочу это сделать. Я не веду переговоров о фильме про OceanGate (компания — производитель «Титана». — Прим. ред.) и никогда не буду вести», — написал режиссёр.

Издание The Sun 14 июля сообщило, что Кэмерон якобы начал переговоры о съёмках ленты про затонувший батискаф. По данным газеты, «с состраданием» рассказавший про гибель «Титаника» режиссёр кажется единственной подходящей кандидатурой. Источник The Sun даже сообщил, что исполнить роли в картине могли бы актёры Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.

Как сообщало ИА Регнум, подводный аппарат «Титан» компании OceanGate Expedition пропал 18 июня в Атлантическом океане во время экспедиции к обломкам «Титаника». На борту находились основатель компании Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле. На протяжении нескольких дней не удавалось обнаружить батискаф, в котором в это время заканчивался воздух. Поиски ничего не дали, и было решено, что исследователи погибли. Позднее береговая охрана США подняла с глубины около 3800 метров обломки «Титана» с возможными останками погибших. По словам главы комиссии по расследованию инцидента, необходимо провести серьёзную работу для понимания, какие факторы привели к гибели подводного аппарата с людьми, что позволит не допустить повторения инцидента.