Москва, 15 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Тверской суд арестовал 15 июля помощника администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Александра Санина.

Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санина Александра Александровича», — заявили в суде.

Суд арестовал Санина на два месяца, до 13 сентября 2023 года. Его обвинили в преступлении, предусмотренном пунктом б частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Ранее в тот же день суд арестовал администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве. По решению суда, он ближайшие два месяца проведёт в СИЗО. На его аресте настаивало следствие. Полякова сотрудники правоохранительных органов задержали 14 июля в Москве. Мужчину доставили в московское главное следственное управление МВД.

По информации источников «112», силовики задержали бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова в его квартире в столице. Также сообщалось, что по делу произвели несколько задержаний.