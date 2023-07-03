Лондон, 15 июля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 42‑ю позицию, в финале Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне, обыграла соперницу из Туниса Онс Жабер. Встреча состоялась 15 июля и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу 24-летней спортсменки из Чехии.

IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press Маркета Вондроушова

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время Маркета Вондроушова реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, а также допустила четыре двойные ошибки, сообщил портал «Чемпионат». В тоже время Онс Жабер смогла реализовать четыре брейк-пойнта из десяти и выполнила один эйс.

Вондроушова и Жабер сыграли друг с другом в третий раз в этом сезоне, в каждом матче чешская теннисистка брала верх.

Отмечается, что чешка стала первой выигравшей Уимблдон несеяной теннисисткой с момента введения системы посева в 1927 году.

Победительница Уимблдона получит £2,35 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистка — £1,175 млн и 1200 очков. Финал мужского турнира Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас, состоится 16 июля.

Как сообщало ИА Регнум, российский теннисист Даниил Медведев 12 июля обыграл американского оппонента Кристофера Юбенкса и впервые вышел в полуфинал Уимблдона.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина. Выход в полуфинал стал для Медведева лучшим результатом после выхода в четвёртый круг турнира в 2021 году.

Однако 14 июля он уступил в полуфинальном мачте испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась для испанца со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 49 минут. Россиянин сделал в матче пять эйсов при четырех двойных ошибках и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На настоящий момент выход в полуфинал остаётся лучшим спортивным достижением российского теннисиста.