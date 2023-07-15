Париж, 15 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. В день Национального праздника Франции (День взятия Бастилии) полиция насчитала 255 сообщений о поджогах автомобилей, сообщило Radio France.

Zuma/TASS Жандармерия на улице Марселя в День взятия Бастилии

Как рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, в этом году праздник проходил под пристальным наблюдением силовиков из-за недавних беспорядков в стране.

В течение суток в полицию поступили данные о 255 сожжённых автомобилях. Правоохранители осуществили 96 арестов, причём 53 — в Париже. Семь полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

«По всей Франции прошли народные гуляния, концерты и фейерверки, причём по сравнению с 2022 годом ущерб значительно снизился», — сказал Дарманин.

Сегодня французское МВД мобилизовало 45 тысяч полицейских и жандармов для поддержания порядка.

Как сообщало ИА Регнум, Францию в конце июня захлестнула волна беспорядков, поводом к которым стало убийство сотрудником полиции выходца из Алжира в парижском пригороде Нантер.

17-летний подросток, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, отказался подчиняться сотруднику полиции и, по одной из версий, пытался задавить полицейского. Другой сотрудник полиции смертельно ранил юношу.

После этого в Париже и ряде других городов Франции начались беспорядки, сопровождавшиеся нападением на силовиков, поджогом автомобилей и погромами в учреждениях и торговых точках.

Сильные беспорядки продолжались до 4 июля, а затем пошли на спад. 5 июля Дарманин заявил, что беспорядки прекратились. День взятия Бастилии во Франции традиционно сопровождается стычками с полицией.