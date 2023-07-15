Красногорск, 15 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль из-за технической неисправности протаранил на трассе в Московской области 15 автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Кадр из видео

Уточняется, что авария произошла на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь» в направлении российской столицы около 15:30 мск.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении», — процитировало сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

Также указывается, что в результате ДТП пострадали три человека, которых доставили в медучреждение. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. Движение по трассе затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819830" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На 20 км Можайского шоссе грузовик протаранил легковые автомобили

Как сообщало ИА Регнум, ранее при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Краснодарском крае погибли три человека. ДТП произошло из-за выезда грузовика на полосу встречного движения.