Красногорск, 15 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль из-за технической неисправности протаранил на трассе в Московской области 15 автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

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Уточняется, что авария произошла на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь» в направлении российской столицы около 15:30 мск.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении», — процитировало сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

Также указывается, что в результате ДТП пострадали три человека, которых доставили в медучреждение. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства произошедшего. Движение по трассе затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

На 20 км Можайского шоссе грузовик протаранил легковые автомобили

Как сообщало ИА Регнум, ранее при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Краснодарском крае погибли три человека. ДТП произошло из-за выезда грузовика на полосу встречного движения.