Красноярск, 15 июля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Подростка, пропавшего три недели назад с похищенным оружием в Красноярском крае, обнаружили и доставили в отдел полиции. Об этом в субботу, 15 июля, заявила пресс-служба регионального управления МВД.

Известия/Кристина Кормилицына

«17-летний молодой человек, пропавший в городе Бородино в конце июня, установлен. В настоящее время подросток доставлен в отдел полиции в Бородино», — говорится в сообщении.

В настоящее время с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, это время он находился на территории одного из садоводческих товариществ Березовского района.

О том, что подросток украл оружие и скрылся, ИА Регнум рассказало 28 июня. Находясь в гостях у знакомого, он забрал оружие из сейфа его отца. В розысках подростка приняли участие полицейские местного и ближайших отделений. Правоохранители призвали всех, кто обладает информацией о разыскиваемом лице, сразу сообщать об этом. Вместе с полицией, в поисковых мероприятиях участвовали волонтёры.