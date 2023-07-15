ФСБ опубликовала видео допроса готовивших убийство Симоньян и Собчак
ФСБ опубликовала видео задержания и допроса готовивших убийство Симоньян и Собчак
Москва, 15 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Сумму в 20 тысяч рублей выплатили подозреваемым в подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, заявил 15 июля на допросе один из подозреваемых в убийстве, сообщила ФСБ.
Кадр из видео
«За одно убийство мы должны были получить 1 миллион 500 рублей», — заявил задержанный. Задания задержанные получили от СБУ.
Кадры ЦОС ФСБ России предотвращения подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
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