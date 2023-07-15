Москва, 15 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Сумму в 20 тысяч рублей выплатили подозреваемым в подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, заявил 15 июля на допросе один из подозреваемых в убийстве, сообщила ФСБ.

Кадр из видео

«За одно убийство мы должны были получить 1 миллион 500 рублей», — заявил задержанный. Задания задержанные получили от СБУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819823" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры ЦОС ФСБ России предотвращения подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

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