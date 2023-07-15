Москва, 15 июля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Некоторые из националистов, подозреваемых в покушении на главного редактора информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, не достигли возраста 18 лет. Об этом 15 июля заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Маргарита Симоньян и Ксения Собчак

«Среди шестерых подозреваемых есть несовершеннолетние. По этой причине фото— и видеосъемка пресс-службой суда осуществляться не будет», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля сотрудники ФСБ предотвратили покушения на Симоньян и Собчак, подготовку которых курировали украинские спецслужбы. Участников неонацистской группировки «Параграф-88» задержали в Москве и Рязанской области. Они следили за личными и рабочими адресами журналисток. У неонацистов обнаружили и изъяли автомат Калашникова, патроны, дубинки, ножи и кастеты. СБУ пообещала задержанным по 1,5 млн рублей за каждое убийство. Симоньян отреагировала на новость фразой «Работаем, братья».

Позднее в Сети показали видео с организатором неонацистской группировки Михаилом Балашовым, который рассказал, как привлёк в неё несовершеннолетних участников. Они нападали на лиц «неславянской внешности». С Балашовым связались сотрудники СБУ и предложили совершить заказное убийство Симоньян и Собчак.

Ранее в 2022 году российские силовики задержали группировку, готовившую покушение на телеведущего Владимира Соловьёва. Преступники планировали убийства и других российских журналистов. Кроме того, планировались нападения на военкоматы и поджоги автомобилей с символикой специальной военной операции на Украине.