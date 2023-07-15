Москва, 15 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. На Украине в ВСУ мужчин зачастую забирают прямо с улицы. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Андрей Демич.

Кадр из видео

«Приехал с работы и шёл с женой в магазин. Остановили милиционер и два сотрудника военкомата. Вручили повестку, посадили в машину и отвезли в военкомат. Полтора месяца нас учили в системе ПВО, но в конце учёбы нас отправили просто в «стрелецкий» батальон. Мы ПЗРК и не видели в глаза», — рассказал военнопленный.

По его словам, то, чему его учили полтора месяца, в зоне боевых действий ему не пригодилось.

Пленный рассказал, что из его взвода в ВСУ остались всего два человека: кто-то попал в госпиталь, а кто-то старается поскорее покинуть зону боевых действий, пользуясь любой представившейся возможностью.

Он посоветовал своим бывшим сослуживцам уходить из ВСУ — чем быстрее, тем лучше. Демич добавил, что в плену встретил хорошее отношение, никто его не был и не ругал.

Как сообщало ИА Регнум, другой пленный украинский военный заявил, что на артёмовском участке фронта ВСУ бросали тяжелораненых сослуживцев умирать в подвалах.

Когда он получил ранение в районе села Берховки в ДНР, разыскал подвал и спрятался в нём с пятью сослуживцами, вызвал эвакуацию, и им пообещали, что заберут. Но этого не произошло: двое из шестерых умерли, а сам он вышел из подвала и самостоятельно искал помощь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819820" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пленный ВСУ: забирают по мобилизации прямо с улицы

На купянском направлении бойцы штурмовой группы разведподразделения Западного военного округа взяли в плен группу украинских военных. В Минобороны сообщили, что в рядах ВСУ много иностранных наёмников — об этом свидетельствуют захваченные трофеи.