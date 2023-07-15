Санкт-Петербург, 15 июля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области мужчины надругались над девушкой и сняли происходящее на видео. Об инциденте стало известно в субботу, 15 июля.

Известия/Дмитрий Коротаев

Сообщается, что после работы в поселковом магазине девушке нужно было доехать до соседнего населённого пункта. Незнакомый мужчина предложил подвезти её, но увёз в лес, где изнасиловал.

«Он ударил её два раза по затылку и изнасиловал, угрожая убийством», — сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Затем мужчина позвал двух знакомых, которые начали издеваться над девушкой и снимать это на видео. Один из них также её изнасиловал. После всего жертву отвезли обратно к месту работы и приказали никому ни о чём не рассказывать.

Однако она не стала молчать и сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о групповом изнасиловании. Идёт розыск преступников.