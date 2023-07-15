Магадан, 15 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Жительница Магадана рассказала следователям, как медведь растерзал её подругу, а ей удалось спастись. Следственный комитет 15 июля опубликовал кадры с места происшествия и допроса женщины.

Кадр из видео

«Я не слышала, как медведь пробежал, но видела его у гаражей. Я в воду прыгнула», — сказала женщина.

Следователям она рассказала, что сначала ничего не поняла, когда подруга сообщила ей, что увидела хищника. Женщина рассказала, что убежала от животного через лес, а затем обратилась в полицию.

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Как сообщало 15 июля ИА Регнум, в Магадане медведь напал на девушку и загрыз её насмерть. В дежурную часть отдела МВД России поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку. Приехавшие на место сотрудники полиции, а также охотоведы нашли бурого медведя и тело погибшей. Сотрудники Охотнадзора ликвидировали медведя, после чего следователям удалось подойти к телу погибшей.

Следователи начали процессуальную проверку по факту обнаружения тела 39-летней женщины со следами телесных повреждений. Предварительно установлено, что около 16 часов 15 июля 2023 года две женщины находились в лесном массиве вблизи Марчеканского шоссе в Магадане, когда потерпевшая заметила медведя, предупредив об этом подругу. Хищник напал на пытавшуюся убежать пострадавшую, причинив ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.