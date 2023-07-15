Москва, 15 июля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Опубликованы кадры с одним из подозреваемых в покушении на главного редактора «России сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Видео с признанием мужчины опубликовали 15 июля «Известия».

Кадр из видео

Задержанным оказался москвич 2005 года рождения Михаил Балашов. Он признал, что организовал неонацистскую группировку и привлёк в неё несовершеннолетних участников. По его словам, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Балашов заявил, что с ними связались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и предложили совершить заказное убийство Симоньян и Собчак.

«Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы. После нам предложили заказное убийство. Я проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги», — рассказал подозреваемый.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819815" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры допроса создателя неонацистской группировки

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля сотрудники ФСБ предотвратили покушения на Симоньян и Собчак. Подготовку к ним вели украинские спецслужбы. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что боевиков группировки «Параграф-88» задержали в Москве и Рязанской области. Они провели разведку по личным и рабочим адресам предполагаемых жертв. У задержанных изъяли автомат Калашникова, патроны, дубинки, ножи, кастеты и наручники. В СБУ им пообещали по 1,5 млн рублей за каждое убийство. Симоньян отреагировала на новость фразой «Работаем, братья».