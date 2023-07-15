Донецк, 15 июля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Пожилой мужчина пострадал в населённом пункте Докучаевске (ДНР) из-за детонации взрывоопасного предмета, сообщили 15 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Василий Иванов ИА Регнум Мина «Лепесток»

«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1959 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало 15 июля ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР. Всего за сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 188 единиц различных боеприпасов. Под огнём артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Еленовка и Александровка. В результате этих обстрелов погиб один мирных житель, ещё один человек получил ранения. Также повреждения получили шесть жилых домостроений.