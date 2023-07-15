Краснодар, 15 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Улицы нескольких населённых пунктов в Краснодарском крае ушли под воду после того, как из-за мощных дождей несколько рек вышло из берегов. Кадры с мест наводнения 15 июля опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

Кадр из видео

На видеозаписи запечатлено, как вышедшие из берегов реки мощными потоками воды подмывают берега, смывая деревья и крупногабаритные предметы. Так, забор дома одной из семей чуть не снесло унесённым водой контейнером.

Синоптики предупредили, что ожидать улучшения погоды пока не стоит. По данным Гидрометцентра, в крае в течение скорого времени снова пройдёт мощный ливень с грозой, градом и ветром, отдельные порывы которого смогут достигать скорости 20–23 м/с.

В результате этого уровень воды в реках может ещё подняться. На участке от Анапы до Магри также возможно возникновение смерчей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в пострадавшем от ливневых дождей Туапсе мощным потопом смыло деревянное строение, которое унесло в море. В доме могли находиться три человека, включая 16-летнего подростка. Также водой смыло автомобиль «Жигули» с водителем.

Перед этим в Туапсинском районе из-за обильного выпадения осадков ввели режим ЧС в четырёх населённых пунктах: в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Жителей подтопленных территорий начали перемещать в пункты временного размещения.