Москва, 15 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Следствие ходатайствовало об аресте задержанных по подозрению в покушении на главного редактора «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущую Ксению Собчак. Об этом 15 июля сообщили в Басманном суде Москвы.

Кадр из видео Задержанный за подготовку покушения на Маргариту Симоньян

Следственный комитет настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для шестерых молодых людей, которых связывают с неонацистским «Параграфом-88».

«В настоящее время идут судебные заседания», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Горбунова.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на Симоньян и журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Подготовку покушений вели украинские спецслужбы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, неонацистов из группировки «Параграф-88» задержали в Москве и Рязанской области. Они осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. СБУ пообещала им по 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Среди задержанных —18-летний Михаил Балашов. Он признался, что по заказу СБУ готовил убийство Симоньян. По его словам, он проводил разведку ее места жительства, за что получил деньги. После этого куратор должен был оставить ему оружие, но его задержали сотрудники ФСБ.

Еще один задержанный, как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» — 22-летний Егор Савельев, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за призывы к экстремизму. Также по делу проходят фигуранты с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов.

Маргарита Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на неё.