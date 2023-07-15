Рим, 15 июля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг становится всё более похож на персонажа фильма Стэнли Кубрика 1964 года «Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу», одержимого доктора Стрейнджлава. Такое мнение 15 июля высказал бывший сенатор Италии и обозреватель Доменико Галло в статье для газеты Il Fatto Quotidiano.

Global Look Press, кадр из фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу»

Указанная картина вышла в прокат вскоре после завершения Карибского кризиса в 1962 году.

Как отметил Галло, Украина в случае вступления в НАТО всегда будет угрозой конфликта альянса с Россией, однако Столтенберг продолжает этого не замечать, «всё более становясь доктором Стрейнджлавом».

Бывший сенатор уточнил, что западные страны передают Киеву всё более разрушительные виды оружия, такие как снаряды с обеднённым ураном и кассетные бомбы, последствия использования которых будут ощущаться годами.

При этом он заметил, что президент Украины Владимир Зеленский попытался втянуть блок в войну с Россией, и напомнил статью 10 Североатлантического договора, в которой говорится о том, что приглашённые в альянс должны быть способны гарантировать региональную безопасность.

«Совершенно очевидно, что даже после завершения боевых действий Украина никогда не сможет способствовать европейской безопасности, наоборот, членство страны в НАТО сделает еще более конкретными риски конфликта, в том числе ядерного, между НАТО и Россией. <…> Доверить Столтенбергу, или Стрейнджлаву, штурвал европейской политики не стало самым прозорливым выбором со стороны [главы ЕК] Урсулы фон дер Ляйен и компании», — написал Галло.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет трагедией для Киева. По его словам, она также сделает альянс более уязвимым.

Позднее он указал, что НАТО не намерено вести переговоры с Россией по вопросу членства Украины в блоке. Генсек альянса добавил, что мирные переговоры, как он считает, состоятся только тогда, когда Киев будет готов к ним.